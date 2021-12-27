Названы города с минимальным ростом цен на новостройки

В аналитическом центре «ЦИАН» назвали города с минимальным ростом цен на новостройки. Об этом сообщает «РБК».

Хабаровск стал единственным крупным городом в России, где жилье в новостройках подешевело с начала 2021 года. В среднем цена на квадратный метр там упала на 3,4 процента — до 98,4 тысячи рублей. Минимальный рост стоимости зафиксирован в Набережных Челнах: «квадрат» за год подорожал на 3,9 процента — до 71,2 тысячи рублей. В Махачкале цена за квадратный метр поднялась на 5,1 процента — до 37,4 тысячи рублей. В Челябинске стоимость новостроек выросла на 9,2 процента, в Нижнем Новгороде — на 10,1 процента.

В Москве средняя цена квадратного метра поднялась на 30,1 процента — до 296,6 тысячи рублей. Всего в декабре 2021 года на первичном рынке недвижимости крупных российских городов на продажу выставлено 230,7 тысячи лотов. Цена за квадратный метр составляет в среднем 93 тысячи рублей.

Ранее в декабре аналитики спрогнозировали дальнейший рост цен на жилье в 2022 году. Квартиры в новостройках могут подорожать на 8-10 процентов. Основной причиной роста стоимости жилья станет подорожание стройматериалов. По оценкам аналитиков, они вырастут в цене на 15 процентов.

