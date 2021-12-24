Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2022 году

Квартиры в новостройках в 2022 году могут подорожать на 8-10 процентов. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), пишет «РБК».

Основной причиной роста цен эксперты называют подорожание стройматериалов. По оценкам аналитиков, оно увеличит стоимость квадратного метра в среднем на 5 процентов. Сами стройматериалы, которые составляют больше трети (35 процентов) от конечной стоимости квадратного метра, вырастут в цене на 15 процентов. Это связывают с последствиями пандемии коронавируса, от которых мировая экономика до сих пор не отошла, а также с резко выросшим потребительским спросом, удовлетворить который сейчас не могут ни производители, ни логистические компании.

По мнению аналитиков, больше всего в 2022 году подорожают стальная арматура, кабели и электрика, древесина и пиломатериалы. Ожидается, что они вырастут в цене на 20 процентов. Кроме того, на 15 процентов увеличатся цены на пластиковые окна, теплоизоляцию и кровельные материалы. Бетон и кирпич могут подорожать на 10 процентов, цемент — на 5-7 процентов, щебень, песок, гравий, лаки и краски — не более, чем на 8 процентов.

Несмотря на это, сообщают эксперты, темпы роста цен на жилье в новостройках в 2022 году замедлятся. В 2021 году стройматериалы подорожали на 32 процента, что увеличило стоимость квадратного метра в среднем на 11 процентов.

В свою очередь, цены на жилье, по данным Росстата, к концу сентября выросли на 23 процента — до 93,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин предположил, что в 2022 году среднегодовая фактическая цена на жилье в России может уменьшиться на 3-5 процентов. По его мнению, динамику рынка недвижимости будет определять один ключевой фактор — завершение программы льготной ипотеки.

