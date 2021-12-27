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В Госдуме оценили готовность НАТО принять предложения России по безопасности

Депутат ГД Новиков: Запад не примет предложения Москвы по безопасности в полном объеме

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Запад не готов принять предложения Москвы по безопасности в полном объеме. Таким мнением с «Известиями» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

При этом депутат ГД считает, что диалог возможен, и отвергать все «с порога» в НАТО не собираются. По его словам, на Западе постараются дать свою оценку предложениям Москвы и продемонстрировать готовность к конструктивному сотрудничеству.

Депутат также добавил, что несмотря на то, что в НАТО сейчас господствует идея «удушения» России, действия администрации президента США Джо Байдена показывают, что в Вашингтоне понимают те риски, которые могло бы нести серьезное обострение ситуации.

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В пятницу, 24 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает ответа по поводу предложенных ею мер о безопасности в январе 2022 года.

Предложения по безопасности, опубликованные МИД России 17 декабря, подразумевают, что США и их союзники не должны создавать военные базы на территории стран бывшего СССР, не входящих в НАТО. Также США рекомендуется не использовать инфраструктуру этих стран для ведения военной деятельности и вести двустороннее сотрудничество.

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Роман Кирьянов
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