В Госдуме оценили готовность НАТО принять предложения России по безопасности

Запад не готов принять предложения Москвы по безопасности в полном объеме. Таким мнением с «Известиями» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

При этом депутат ГД считает, что диалог возможен, и отвергать все «с порога» в НАТО не собираются. По его словам, на Западе постараются дать свою оценку предложениям Москвы и продемонстрировать готовность к конструктивному сотрудничеству.

Депутат также добавил, что несмотря на то, что в НАТО сейчас господствует идея «удушения» России, действия администрации президента США Джо Байдена показывают, что в Вашингтоне понимают те риски, которые могло бы нести серьезное обострение ситуации.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание совета Россия — НАТО 12 января. В этот день также планируется проведение заседания генштабов стран-членов Альянса.

В пятницу, 24 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает ответа по поводу предложенных ею мер о безопасности в январе 2022 года.

Предложения по безопасности, опубликованные МИД России 17 декабря, подразумевают, что США и их союзники не должны создавать военные базы на территории стран бывшего СССР, не входящих в НАТО. Также США рекомендуется не использовать инфраструктуру этих стран для ведения военной деятельности и вести двустороннее сотрудничество.