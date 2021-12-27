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Лавров раскрыл сроки переговоров по гарантиям безопасности

Глава МИД Лавров анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности в начале января

Фото: пресс-служба МИД РФ

Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, в начале января. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Соловьев Live».

«Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершению новогодних каникул», — отметил дипломат.

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Ранее министр отметил, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Замглавы МИД Александр Грушко добавил, что помимо этого российская сторона прорабатывает сроки и формат встречи Совета Россия — НАТО.

Кроме того, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции потребовал немедленного ответа от США и НАТО по гарантиями безопасности. Российский лидер заявил, что Москве важен не ход переговоров по указанному вопросу, а их результат. От этого, по его словам, будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на международной арене.

Виктория Кондратьева
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