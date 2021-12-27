Раскрыты подробности жизни убитой в Красноярском крае семьи из четырех человек

Муж раньше избивал убитую с детьми жительницу Канска, рассказали «Ленте.ру» знакомые с погибшими жители Красноярского края. Супруги в последние месяцы не жили вместе.

По словам знакомой с убитыми Татьяны Подглазовой, пара развелась после того, как мужчина сильно избил супругу. «Это было в октябре. Она сразу же ушла от него, сняла квартиру. Написала заявление в полицию», — отметила она.

Одноклассница погибшего мальчика, который учился в местной гимназии, вспомнила, что он часто рассказывал в школе, как отец избивал его с младшей сестрой и маму. Один раз, по словам школьницы, муж едва не убил женщину, и ее тошнило кровью.

«А М. был очень веселый, смеялся, одноклассники тоже очень хорошо с ним обращались, а учился плоховато», — поделилась одноклассница.

В понедельник, 27 декабря, стало известно, что семью из четырех человек с двумя несовершеннолетними детьми обнаружили убитой в Красноярском крае. По предварительным данным, муж мог убить жену и детей, а затем свести счеты с жизнью из-за бракоразводного процесса.

