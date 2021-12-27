Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Раскрыты подробности жизни убитой в Красноярском крае семьи из четырех человек

Знакомая убитой семьи из Канска: супруга ушла от мужа после избиения

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Муж раньше избивал убитую с детьми жительницу Канска, рассказали «Ленте.ру» знакомые с погибшими жители Красноярского края. Супруги в последние месяцы не жили вместе.

По словам знакомой с убитыми Татьяны Подглазовой, пара развелась после того, как мужчина сильно избил супругу. «Это было в октябре. Она сразу же ушла от него, сняла квартиру. Написала заявление в полицию», — отметила она.

Одноклассница погибшего мальчика, который учился в местной гимназии, вспомнила, что он часто рассказывал в школе, как отец избивал его с младшей сестрой и маму. Один раз, по словам школьницы, муж едва не убил женщину, и ее тошнило кровью.

«А М. был очень веселый, смеялся, одноклассники тоже очень хорошо с ним обращались, а учился плоховато», — поделилась одноклассница.

В понедельник, 27 декабря, стало известно, что семью из четырех человек с двумя несовершеннолетними детьми обнаружили убитой в Красноярском крае. По предварительным данным, муж мог убить жену и детей, а затем свести счеты с жизнью из-за бракоразводного процесса.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
В Белоруссии приговорили россиянина Дудникова к 11 годам колонии
Легенда сборной России оценил возможный уход Дзюбы из «Зенита»
В МЧС рассказали о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии
В Госдуме оценили готовность НАТО принять предложения России по безопасности
Билан раскрыл причину своего отсутствия на похоронах Градского
Названо условие ограничения по срокам правления для президента Белоруссии
В Белоруссии подготовили сценарий действий властей на случай убийства президента
Детский омбудсмен ответила на призыв члена СПЧ приостановить обучение Тепляковой
Микроботам подарили искусственные мышцы
«Подвиг белорусского народа» в войне включили в проект Конституции Белоруссии
Девочка съела содержимое фейерверка и попала в реанимацию в Москве
Волочкова поделилась фото топлес и подверглась критике в сети
Цена на газ в Европе рухнула
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter