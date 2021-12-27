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Раскрыты причины убийства семьи из четырех человек в Красноярском крае

РЕН ТВ: причиной убийства семьи из четырех в Канске мог стать бракоразводный процесс

Кадр: СK РФ

Причиной убийства семьи из четырех человек в Красноярском крае мог стать бракоразводный процесс. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, женщина вместе с двумя детьми сняла квартиру и съехала от мужа. Супруга собиралась жить отдельно, а мужчина не хотел расставаться с детьми. В ночь убийства 38-летний россиянин пришел выяснить отношения — соседка слышала звуки ссоры из их квартиры, однако в какой-то момент все стихло. Женщина увидела открытую дверь в квартиру, а внутри обнаружила тела членов семьи.

По данным издания, мужчина расправился с женой и детьми, а затем свел счеты с жизнью.

Ранее 27 декабря сообщалось, что семью из четырех человек, в том числе двоих детей, убили в городе Канске на востоке Красноярского края. Согласно информации Следственного комитета России, в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни. У всех были колото-резаные раны.

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Владимир Седов
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