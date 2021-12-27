Раскрыто тайное значение броши Елизаветы II на кадрах рождественского обращения
Эксперты раскрыли тайное значение броши, которую королева Великобритании Елизавета II надела для записи традиционного рождественского обращения. Соответствующий материал публикует Page Six.
На кадрах видео Елизавета II предстала в красном платье, которое она дополнила жемчужным ожерельем и сапфировой брошью в форме хризантемы. Она сидела за рабочим столом, на котором стояла фотография с празднования бриллиантовой годовщины ее свадьбы с покойным принцем Филиппом. При этом видно, что на снимке королева запечатлена с той же брошью.
Согласно информации Page Six, Елизавета II надела данный аксессуар, чтобы почтить память супруга. Известно, что она также носила сапфировую брошь во время медового месяца с мужем в 1947 году.
9 апреля принц Филипп скончался в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур.
17 апреля принца Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее будущей могиле, где уже покоятся ее родители, король Георг VI и королева Елизавета, и младшая сестра Маргарет.
Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.