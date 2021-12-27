Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Раскрыто тайное значение броши Елизаветы II на кадрах рождественского обращения

Королева Великобритании надела сапфировую брошь, чтобы почтить память принца Филиппа

Фото: Globallookpress.com

Эксперты раскрыли тайное значение броши, которую королева Великобритании Елизавета II надела для записи традиционного рождественского обращения. Соответствующий материал публикует Page Six.

На кадрах видео Елизавета II предстала в красном платье, которое она дополнила жемчужным ожерельем и сапфировой брошью в форме хризантемы. Она сидела за рабочим столом, на котором стояла фотография с празднования бриллиантовой годовщины ее свадьбы с покойным принцем Филиппом. При этом видно, что на снимке королева запечатлена с той же брошью.

Согласно информации Page Six, Елизавета II надела данный аксессуар, чтобы почтить память супруга. Известно, что она также носила сапфировую брошь во время медового месяца с мужем в 1947 году.

9 апреля принц Филипп скончался в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур.

17 апреля принца Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее будущей могиле, где уже покоятся ее родители, король Георг VI и королева Елизавета, и младшая сестра Маргарет.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
ЦБ отреагировал на информацию о контроле всех денежных переводов россиян
Россияне получат новый доступ к многомиллионной библиотеке видео
Рябков сравнил важность вопроса о вступлении Украины в НАТО для Москвы и Киева
России предложили способ собирать больше налогов
В Кремле прокомментировали ситуацию с омикроном в России
Матвиенко высказалась о подготовке вторжения на Украину
Песков ответил на вопрос о подготовке к президентским выборам
Песков рассказал о важности переговоров России и НАТО
Кремль прокомментировал блокировку «ОВД-инфо»
Матвиенко высказалась о законопроекте об ужесточении наказания за пытки в России
Российский врач развеяла миф о популярном способе избавления от переедания
Отказ от мигрантов на стройках признали невозможным
Раскрыта первая особенность iPhone 15
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter