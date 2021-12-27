Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Детский омбудсмен ответила на призыв члена СПЧ приостановить обучение Тепляковой

Львова-Белова учтет мнение члена СПЧ Асмолова, призвавшего приостановить учебу Тепляковой
Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Фото: @marialvovabelova

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова учтет мнение члена СПЧ Александра Асмолова, который призвал приостановить обучение девятилетней студентки Алисы Тепляковой в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ). Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена, передает ТАСС.

«Мнение профессора Александра Асмолова, безусловно, авторитетного эксперта в области психологии, мы видели и учтем, как и оценки других профильных специалистов в работе над сложившейся ситуацией с Алисой Тепляковой», — приводит пресс-служба ответ Львовой-Беловой на призыв.

Материалы по теме:
«Ее можно считать жертвой» Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
«Ее можно считать жертвой»Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
22 декабря
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа

26 декабря член СПЧ Александр Асмолов призвал приостановить обучение Тепляковой в МГУ и назвал учебу девочки в вузе «опасным социально-психологическим экспериментом». Он обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву, к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к Марии Львовой-Беловой с просьбой разобраться в ситуации, потому что, по его мнению, есть высокая вероятность появления у ребенка психологических нарушений.

Ранее детский омбудсмен Львова-Белова порекомендовала сотрудникам психологического факультета МГУ подобрать для девятилетней студентки Алисы Тепляковой индивидуальный план обучения. Она добавила, что публичное внимание к ребенку может привести к негативным последствиям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Белоруссии приговорили россиянина Дудникова к 11 годам колонии
Легенда сборной России оценил возможный уход Дзюбы из «Зенита»
В МЧС рассказали о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии
В Госдуме оценили готовность НАТО принять предложения России по безопасности
Билан раскрыл причину своего отсутствия на похоронах Градского
Названо условие ограничения по срокам правления для президента Белоруссии
В Белоруссии подготовили сценарий действий властей на случай убийства президента
Детский омбудсмен ответила на призыв члена СПЧ приостановить обучение Тепляковой
Микроботам подарили искусственные мышцы
«Подвиг белорусского народа» в войне включили в проект Конституции Белоруссии
Девочка съела содержимое фейерверка и попала в реанимацию в Москве
Волочкова поделилась фото топлес и подверглась критике в сети
Цена на газ в Европе рухнула
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter