Детский омбудсмен ответила на призыв члена СПЧ приостановить обучение Тепляковой

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова учтет мнение члена СПЧ Александра Асмолова, который призвал приостановить обучение девятилетней студентки Алисы Тепляковой в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ). Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена, передает ТАСС.

«Мнение профессора Александра Асмолова, безусловно, авторитетного эксперта в области психологии, мы видели и учтем, как и оценки других профильных специалистов в работе над сложившейся ситуацией с Алисой Тепляковой», — приводит пресс-служба ответ Львовой-Беловой на призыв.

26 декабря член СПЧ Александр Асмолов призвал приостановить обучение Тепляковой в МГУ и назвал учебу девочки в вузе «опасным социально-психологическим экспериментом». Он обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву, к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к Марии Львовой-Беловой с просьбой разобраться в ситуации, потому что, по его мнению, есть высокая вероятность появления у ребенка психологических нарушений.

Ранее детский омбудсмен Львова-Белова порекомендовала сотрудникам психологического факультета МГУ подобрать для девятилетней студентки Алисы Тепляковой индивидуальный план обучения. Она добавила, что публичное внимание к ребенку может привести к негативным последствиям.