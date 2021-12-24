Детский омбудсмен предложила обучать девятилетнюю студентку МГУ индивидуально

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова порекомендовала сотрудникам психологического факультета МГУ подобрать для девятилетней студентки Алисы Тепляковой индивидуальный план обучения. Сообщение детского омбудсмена передает ТАСС.

«Порядок обеспечения учебного плана и скорость его прохождения регулируется внутренними документами вуза. Допускаем, что администрация учебного заведения может издать дополнительный внутренний акт по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Уполномоченная отметила, что случай обучения девятилетнего ребенка в вузе неординарен и вызывает различные мнения экспертов, родителей, а также студентов. Кроме того, омбудсмен завила, что публичное внимание к Алисе может привести к негативным последствиям.

«Мы не должны допустить травли как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи», — добавила Львова-Белова.

Ранее детский омбудсмен сообщила, что органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и не нашли угроз жизни и здоровью девочки.

Отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой на глазах у дочери. Видео инцидента появилось в сети 21 декабря. На кадрах ролика видно, как он пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.