Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Тепляковой

Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и не нашли угроз жизни и здоровью девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в России Марию Львову-Белову.

«По имеющимся сведениям, органы опеки и попечительства по месту жительства Алисы Тепляковой, не видят сегодня угрозы жизни и здоровью ребенка», — заявила детский омбудсмен. Также она добавила, что девочке и всей ее семье при желании могут предоставить бесплатную психологическую помощь.

Оценить психологическое состояние девочки смогут специалисты в рамках психолого-педагогического обследования. Такая процедура возможна с разрешения родителей или по судебному решению.