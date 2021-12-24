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Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Тепляковой

Органы опеки не нашли угроз здоровью девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой и не нашли угроз жизни и здоровью девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в России Марию Львову-Белову.

«По имеющимся сведениям, органы опеки и попечительства по месту жительства Алисы Тепляковой, не видят сегодня угрозы жизни и здоровью ребенка», — заявила детский омбудсмен. Также она добавила, что девочке и всей ее семье при желании могут предоставить бесплатную психологическую помощь.

Оценить психологическое состояние девочки смогут специалисты в рамках психолого-педагогического обследования. Такая процедура возможна с разрешения родителей или по судебному решению.

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Анна Филипенко
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