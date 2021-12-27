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Смерть пропавшего в Турции россиянина признали несчастным случаем

Baza: следствие признало смерть пропавшего в Турции россиянина Рагина несчастным случаем

Кадр: телеграм-канал «Baza»

Следствие, которое вело расследование смерти россиянина Макара Рагина в Турции, признало произошедшее несчастным случаем. Об этом мать Рагина рассказала изданию Baza.

В правоохранительных органах считают, что он сам упал со скалы. Неподалеку от тела нашли рюкзак, в котором были все вещи молодого человека.

Тем не менее дело пока не закрывают. 20-летний россиянин пропал летом этого года. Он прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля и должен был сесть на обратный самолет вечером 29 июля, отправившись в Вильнюс.

В номере петербуржца в отеле обнаружили вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля Coskun House, однако ночевать он не вернулся. Через девять дней его тело обнаружили в районе скал на острове Бургазада недалеко от столицы Турции.

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Виктория Кондратьева
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