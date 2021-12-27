Матвиенко заявила о доработке закона о выдаче ковид-сертификатов
Спикер Совфеда Матвиенко: закон о выдаче ковид-сертификатов могут серьезно доработать
В России закон о выдаче ковид-сертификатов могут серьезно доработать ко второму чтению, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает в понедельник, 27 декабря, ТАСС.
Она отметила, что осуществлять выдачу ковид-сертификаты следует не в интернете, а в центрах государственных услуг.
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По мнению председателя Совфеда, для достижения в России коллективного иммунитета к COVID-19 нужна стопроцентная вакцинация населения.
Матвиенко ранее обратилась к россиянам из-за распространения омикрон-штамма. По ее словам, важно внимательно отнестись к поездкам в новогодние праздники. Поездки за рубеж — большой риск, потому что туристы могут не вернуться в страну из-за возможных ограничений, уверена спикер Совфеда.