В Минобороны заявили о готовности НАТО к конфликту с Россией

НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, его слова передает РИА Новости.

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — сказал он во время брифинга для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Кроме того, он подчеркнул, что в доктринальных документах Североатлантического альянса последних лет Россия отмечается в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заинтересованы в скорейшем получении ответа от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности.