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На Украине призвали НАТО выдвинуть требование к России

Экс-депутат Рады Мураев: НАТО следует потребовать от РФ не принимать новые страны в ОДКБ

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев призвал НАТО при обсуждении гарантий безопасности потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заявил о необходимости выдвинуть такое требование в эфире телеканала «Наш».

По словам экс-депутата, НАТО и РФ хотят разделить сферы влияния в мире.

«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока (ОДКБ), по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — сказал Мураев.

Он также добавил, что США пойдут на любую сделку с Россией, чтобы не допустить ее союза с Китаем.

26 декабря президент России Владимир Путин высказался об ответных мерах на расширение Североатлантического альянса на восток. Он отметил, что меры могут быть самыми разными, но зависят от того, какие предложения сделают российские военные эксперты.

17 декабря МИД РФ обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Россию в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам — членам альянса не включать Украину в состав организации.

Марина Совина
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