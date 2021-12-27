Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Решена судьба квартиры Караченцова

Сын актера Николая Караченцова уговорил его вдову Людмилу Поргину не продавать квартиру

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

В Москве решили судьбу квартиры российского актера театра и кино Николая Караченцова, которую его вдова Людмила Поргина планировала продать. От подобной затеи пока отказались, сообщает портал «Дни.ру».

Квартира находится на улице Шведский тупик в центре столицы. О решении по поводу возможной продажи недвижимости порталу рассказал сын покойного актера Андрей. По его словам, он уговорил мать пока оставить жилье. «Такая вот судьба этой недвижимости», — пояснил Караченцов. Однако он не уточнил, что будет с квартирой дальше.

Материалы по теме:
«Мне некуда уходить» История россиянки, которая годами жила с убийцей матери. Он оставил ее и детей без крыши над головой
«Мне некуда уходить»История россиянки, которая годами жила с убийцей матери. Он оставил ее и детей без крыши над головой
23 декабря
Смерть джентльмена Умер актер Николай Караченцов
Смерть джентльменаУмер актер Николай Караченцов
26 октября

Людмила Поргина рассказала о задумке продать жилье в ноябре 2021 года, объект оценивался примерно в 280 миллионов рублей. На вырученные деньги вдова актера планировала построить дом на даче в подмосковном поселке Валентиновка, где владеет участком в 60 соток.

Николай Караченцов умер в октябре 2018 года, причиной смерти стала остановка сердца. В 2017-м у актера диагностировали опухоль в левом легком, однако лечение в Израиле ему не помогло.

Караченцов на протяжении почти 40 лет служил в «Ленкоме». Он также снимался в кино, в частности в картинах «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Удмуртии разбился вертолет
Нарколог назвал влияющие на показатели алкотестера продукты
Кружащий самолет-разведчик США заметили близ Донбасса
Такси в Москве подорожало на 25 процентов
В Пекине назвали китайскую демократию единственно верной для Гонконга
Суд арестовал замглавы отдела ядерной безопасности Ростехнадзора
Решена судьба квартиры Караченцова
В Крыму рассказали о подготовке к нашествию неонацистов в 2014 году
Бесстрашный доберман спас хозяев от смертоносной кобры и попал на видео
В Великобритании захотели убить королеву Елизавету II
Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ
Экс-депутат Рады предрек вхождение большей части Украины в состав России
Цена на газ в Европе рухнула
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter