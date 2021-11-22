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Вдова Караченцова задумала продать квартиру актера

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина задумала продать квартиру в центре Москвы
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вдова российского актера театра и кино Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что задумала продать его квартиру в центре Москвы. На вырученные деньги она планирует построить загородный дом. Подробностями Поргина поделилась в разговоре с изданием «Собеседник».

Недвижимость находится на улице Шведский тупик в центре столицы, объект оценивается примерно в 280 миллионов рублей. Вдова актера рассматривает вариант продать жилье и построить новое на даче в подмосковном поселке Валентиновка — там Поргина владеет участком в 60 соток. В новый дом женщина хочет перевезти мебель и вещи покойного актера.

Вопрос местонахождения вещей начал волновать вдову Караченцова после того, как она стала сдавать квартиру в аренду. Квартиросъемщики потребовали убрать оттуда все личные вещи покойного актера, включая дневники и портреты на стенах. Изначально Поргина хотела достроить для вещей помещение над гаражом, однако отложила задумку до весны.

Николай Караченцов умер в октябре 2018 года, причиной смерти стала остановка сердца. В 2017-м у актера диагностировали опухоль в левом легком, однако лечение в Израиле ему не помогло.

Караченцов на протяжении почти 40 лет служил в «Ленкоме». Он также снимался в кино, в частности в картинах «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

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