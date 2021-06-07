Вдова Табакова назвала критерии при выборе квартиры

Народная артистка России Марина Зудина назвала критерии, на которые обращала внимание при выборе квартиры. Важными для актрисы оказались эстетическая составляющая и инфраструктура района, сообщает «Москвич Mag».

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Зудина отметила, что при выборе жилья обращала внимание не только на внешний вид квартиры, но и на состояние всего дома.

«Мне очень важно, чтобы не только квартира была красивой, но и сам дом поддерживался в надлежащем состоянии — мрамор, цветы, консьержная служба, парковка, спортивный клуб», — подчеркнула актриса.

На данный момент Зудина проживает в районе станции метро «Сокол». Несколько лет назад она выбирала эту квартиру вместе с мужем, театральным режиссером Олегом Табаковым. Супруги искали дом с огороженной территорией, где дети могли бы гулять в безопасности. Среди критериев Зудина также назвала близкое расположение жилья к школе, где училась их дочь Мария.

По словам вдовы Табакова, выбирая квартиру, они с мужем не смогли найти подходящий вариант в центре Москвы, так как объекты не соответствовали критериям семьи. Теперь Зудина планирует переехать в центр столицы, когда повзрослеет дочь, и «везде ходить пешком».

В апреле 2021 года российская актриса Светлана Пермякова, известная по сериалам «Интерны» и «Солдаты», пожаловалась на стоимость недвижимости в Москве. Она планировала не покупать жилье в ипотеку, однако из-за высокой цены ей пришлось оформлять трехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте в кредит.