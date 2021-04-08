Ахеджакова передумала судиться с бывшем мужем из-за квартиры

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова передумала судиться с бывшем мужем, художником Борисом Кочейшвили из-за своей квартиры. Некоторое время назад артистка начала разбирательство, так как хотела выселить бывшего супруга. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ахеджакова через суд потребовала от бывшего мужа выписаться из ее квартиры на улице Удальцова. Вскоре Кочейшвили добровольно исполнил требование бывшей жены. В итоге Никулинский суд Москвы вынес решение о прекращении слушаний.

Артистка подала иск о выселении в феврале 2021 года. Кочейшвили не проживал в этой квартире, но оставался прописанным в ней даже после развода. Однако Ахеджакова решила выписать бывшего мужа, когда узнала, что он снова женился, посчитав, что теперь он может прописаться у новой супруги. На первое заседание по делу ни Кочейшвили, ни его представители не явились в суд.

Лия Ахеджакова имеет звание народной артистки России и является двукратной обладательницей национальной премии «Ника» за лучшие женские роли второго плана в фильмах «Небеса обетованные» и «Изображая жертву». В 2015 году она была удостоена почетного приза премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство». Ахеджакова известна своей активной гражданской позицией: например, в июне 2020 года она высказала слова поддержки актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в центре Москвы.

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