Народная артистка России Лия Ахеджакова опровергла информацию о своей госпитализации. Об этом она сообщила изданию «Подъем».

82-летняя актриса подчеркнула, что не болеет COVID-19. «Нигде я не в больнице, ничего у меня нет», — прокомментировала она.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ахеджакова попала в одну из московских больниц еще 7 января. Отмечалось, что у нее диагностировали COVID-19 и обострение ряда хронических заболеваний.

4 января появились подробности госпитализации народного артиста СССР Василия Ланового. По словам его жены Ирины Купченко, у которой также диагностировали инфекцию, актер чувствует себя нормально, ухудшений состояния здоровья нет. Лановой и Купченко заразились коронавирусом 2 января.