Россиянам дали рекомендации по спасению здоровья после новогоднего застолья

На работоспособность организма огромное влияние оказывает питание, которое во время новогоднего застолья бывает крайне нездоровым. Терапевт и медицинский директор сервиса управления здоровьем Checkme Алевтина Федина дала россиянам рекомендации по спасению своего здоровья после новогодних праздников. Ее слова приводит «Секрет Фирмы».

По ее словам, следует отказаться от тяжелой и жирной пищи, а подобные закуски и блюда стоит заменить здоровой едой.

«Именно переедание приводит к ухудшению самочувствия, плохому настроению, чувству вины, разочарованию. Все это сказывается на работоспособности, а также повышает уровень стресса», — объяснила специалист, отметив, что быстро набранные килограммы ведут к повышению утомляемости.

Она подчеркнула, что свой рацион следует спланировать заранее. Майонез стоит заменить на домашний, бутерброды лучше всего делать из цельнозернового хлеба. Кроме того, будет полезно разнообразить рацион овощами, зеленью и фруктами, что поспособствует лучшему пищеварению.

В случае, если человек переел, то не следует бежать на следующий день в спортзал, или объявлять голодовку. Нужно просто вернуться в привычный режим дня и рацион питания без особенных мер.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева развеяла миф о популярном способе избавления от переедания. По ее словам, ферментные таблетки не помогут справиться с последствиями чрезмерного употребления пищи.