Российский врач развеяла миф о популярном способе избавления от переедания

Ферментные таблетки не помогут справиться с последствиями переедания, ярко выраженным эффектом эти средства не обладают. Такой миф о популярном способе избавления от переедания развеяла в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-гастроэнтеролог городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Аришева.

Она рекомендовала россиянам умеренно питаться. Принимая ферментные таблетки, можно достичь лишь эффекта плацебо, добавила она.

«Многие даже чувствуют какое-то улучшение после своего состояния после принятия обильной пищи», — заметила Аришева.

Ферментированные таблетки применяются для улучшения пищеварения, основное действующее вещество — панкреатин.

Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, нарколог столичного депздрава Евгений Брюн и диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова дали советы россиянам, как восстановиться после новогоднего застолья.

Чтобы избежать похмелья, медики советуют выпить утром бульон или любой кисломолочный продукт. Супы и другие жидкости помогут снизить интоксикацию после употребления алкоголя.

Диетолог, в свою очередь, рекомендовала на переедать и не голодать перед Новым годом с целью «наверстать упущенное». Такая тактика, по словам Стародубовой, может привести к чувству тяжести, дискомфорта и другим функциональным нарушениям органов желудочно-кишечного тракта. Однако, если переедание все-таки случилось, лучше всего как можно скорее вернуться к здоровому питанию.