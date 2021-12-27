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В Тульской области прокомментировали сообщения о назначении Дюмина главой МЧС

В правительстве Тульской области не знают о назначении главой МЧС РФ Алексея Дюмина
Алексей Дюмин

Алексей Дюмин. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В правительстве Тульской области не знают о назначении губернатора региона Алексея Дюмина главой МЧС РФ. Так прокомментировала соответствующие сообщения глава пресс-службы администрации региона Ольга Кирюнина, сообщает в понедельник, 27 декабря, издание «Подъем».

«[Об этом] пишут не СМИ, а Telegram-канал, поэтому ничего не могу сказать», — подчеркнула она.

О том, что новым руководителем МЧС станет тульский губернатор Алексей Дюмин, ранее сообщил Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечалось, что о его назначении будет официально объявлено в ближайшее время.

Ранее в правительстве Иркутской области опровергли слухи о назначении на должность руководителя МЧС губернатора региона Игоря Кобзева.

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Игорь Дмитров
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