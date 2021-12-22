Российский губернатор опроверг слухи о своем назначении на должность главы МЧС

В правительстве Иркутской области опровергли слухи о назначении губернатора Игоря Кобзева на должность руководителя МЧС РФ. Там заявили, что не располагают данными о том, что глава Приангарья может быть назначен на этот пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«У нас нет таких сведений», — отметили в правительстве.

Игорь Кобзев занял пост врио губернатора Иркутской области в декабре 2019 года после ухода в отставку Сергея Левченко. В сентябре следующего года его избрали главой региона. В период с 2010 по 2016 год он возглавлял ГУ МЧС России по Воронежской области, а в 2018-м стал заместителем погибшего осенью 2021 года руководителя ведомства Евгения Зиничева.

Ранее источник Ura.ru сообщал, что Кобзев может быть назначен главой МЧС России, однако он не является единственным претендентом на этот пост.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Генералу армии было 55 лет, он занял пост министра в 2018 году. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.