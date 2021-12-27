Девушка показала легкий способ уменьшить лоб и прославилась в сети

Блогерша возненавидела свой высокий лоб, показала легкий способ уменьшить его и прославилась в социальных сетях. Ее ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом itssophiemilner опубликовала видео, в котором рассказала, что всегда завидовала девушкам с узким лбом. По этой причине она придумала метод, помогающий ей уменьшить верхнюю часть лица на несколько сантиметров. Для этого она прибегает к помощи помады для бровей.

На размещенных кадрах юзерша нарисовала новую линию роста волос кистью и заполнила выделенную область помадой в цвет прядей. Таким образом она визуально сузила свой широкий лоб. «Я в поисках мужчины, который оплатит мне такую операцию», — отметила автор поста в описании.

Публикация блогерши стала вирусной: она набрала более миллиона просмотров и развеселила зрителей. «Надеюсь, ты шутишь», «Ты выглядишь потрясно, но это смешно», «Господи, как я тебя понимаю», «Твой лоб еще маленький, мой выглядит как футбольное поле», «Мой главный комплекс», «Гениальна», — высказывались пользователи сети.

В апреле девушки нашли способ визуально уменьшить щеки с помощью загара. Блогеры принялись массово публиковать ролики, на которых они делают контуринг, используя солнцезащитный крем. На размещенных кадрах девушки наносят средство на лицо и затем проводят время на солнце. Таким образом с помощью загара они затемняют необходимые части лица.