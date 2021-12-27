Названа опасность для жилья россиян в новогодние праздники

Опасными атрибутами для жилья в новогодние праздники могут стать некачественные гирлянды и пиротехника. Об этом россиянам рассказал член президиума общественного совета ГУ МЧС Москвы Никита Янковой, сообщают РИА Новости.

По словам специалиста, в новогоднюю ночь пожары и чрезвычайные ситуации происходят в два раза чаще, чем в остальное время. К подобным ситуациям приводит несоблюдение мер пожарной безопасности. «Люди экономят и часто используют в праздники дешевую, несертифицированную пиротехнику, что приводит к пожарам и серьезным травмам. Пиротехника залетает на балконы соседних домов и возникают возгорания, а петарды взрываются в руках, их элементы попадают на лицо и тело», — пояснил Янковой.

Опасными вещами назвали и несертифицированные гирлянды, которые могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару. Возгорание может случиться и из-за бенгальских огней и свечей — пламя может попасть на салфетки, мишуру и бумажные украшения.

Для безопасности эксперт посоветовал держать в квартире огнетушители для домашнего использования, который обойдется в 500 рублей. Жильцы также могут заранее потренироваться в использовании предмета на улице.

Ранее эксперт назвал правила выбора новогодней елки. Россиянам посоветовали обратить внимание на состояние кроны, подходящую для жилья высоту дерева и его цвет. У качественного дерева будет стройная макушка, ровные ряды веток, натуральный зеленый цвет. С елки также не должны сыпаться иголки.