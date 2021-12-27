Кремль прокомментировал блокировку «ОВД-инфо»

Случаи блокировки сайтов единичные, массовой тенденции нет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя блокировку сайта «ОВД-инфо» (включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранных агентов) после внесения его в реестр запрещенной информации, сообщает РИА Новости.

«Есть единичные случаи. Работают соответствующие ведомства, обращаются в суд, когда они усматривают признаки нарушения закона. И дальше в суде доказывается, имело место это нарушение или нет. Это да, это отдельные случаи, какие-то менее резонансные с общественной точки зрения, какие-то более резонансные, но мы не считаем, что это какая-то массовая тенденция», — отметил Песков.

Утром 25 декабря стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-инфо» по решению Луховицкого суда от 20 декабря 2021 года. В реестр НКО-иноагентов проект был включен в конце сентября 2021 года.

Позже ведомство потребовало от соцсетей заблокировать аккаунты «ОВД-инфо». Роскомнадзор заявил, что информационная деятельность проекта направлена на оправдание терроризма и экстремизма и участников соответствующих организаций. Запрещенной признали данные, которые размещаются на сайте и в соцсетях «ОВД-инфо».

