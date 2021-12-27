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В России начнут внедрять цифровой паспорт в трех пилотных регионах

Вице-премьер Чернышенко: цифровой паспорт с 2023 внедрят в Москве, Подмосковье, Татарстане

Фото: Globallookpress.com

Правительство России с 2023 года начнет внедрять цифровой паспорт в трех пилотных регионах: Московской области (Подмосковье), Москве и Татарстане. Об этом сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что все технические испытания электронных компонентов такого паспорта уже проведены.

Он напомнил, что цифровой паспорт является аналогом электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память смарт-карты можно занести ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения. «На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — сказал Чернышенко.

По его словам, замена документа на смарт-карту останется выбором каждого россиянина.

Ранее в декабре министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в России сняли все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. «Паспорт у нас будет представлен в двух видах — собственно смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, на чипе этой смарт-карты будут записаны необходимые сведения», — пояснил он.

Второй вариант будет представлен в виде приложения на телефоне, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий, рассказал Шадаев.

Марина Совина
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