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Лавров посоветовал пенять на себя нарушителям Минских соглашений

Глава МИД РФ Лавров не исключил, что Запад хочет устроить «маленькую войнушку» на Украине

Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что западные страны хотят устроить «маленькую войнушку» на Украине и обвинить в этом Москву. Под таким предлогом против нее смогут ввести санкции и лишить конкурентных возможностей, считает дипломат. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

«Это хамство — выступать с тех позиций, которые сейчас занимают Запад и НАТО. Их подзуживают прибалты, поляки и украинцы, это абсолютно очевидно... Они накачивают [Украину] вооружениями, бахвалятся, что с 2014 года поставили боеприпасов и ударных систем на 2,5 миллиарда долларов», — возмутился министр.

Он посоветовал пенять на себя всем, кто нарушит Минские соглашения по перемирию в Донбассе.

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Западные страны действительно допускают усиление санкций против Москвы в том случае, если та начнет вторжение на Украину. Москва отрицает обвинения в подобных умыслах. Тем не менее 17 декабря лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Москва «предпримет дальнейшие военные действия против Украины». Помимо этого, в ЕС призвали российскую сторону приступить к выполнению Минских соглашений.

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Виктория Кондратьева
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