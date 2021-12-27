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Песков рассказал о важности переговоров России и НАТО

Представитель Кремля Песков: Россия считает важными переговоры с НАТО

Фото: Shutterstock

Россия считает очень важным шагом готовящиеся переговоры с НАТО по предложениям о гарантиях безопасности в Европе. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России добавил, что детали предстоящей встречи все еще дорабатываются. В частности, чтобы утвердить дату переговоров, по словам Пескова, необходимо созвать экспертную делегацию. Он добавил, что это будут очень ответственные переговоры, детали которых дорабатываются по дипломатическим каналам.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что для России одинаково важно обсудить инициативы по гарантиям безопасности в Европе как с США, так и с НАТО. Он напомнил, что позиция российской стороны была сформирована после видеосаммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности в Европе пройдут в начале января, сразу после новогодних каникул. Позже его заместитель Александр Грушко добавил, что, помимо этого, российская сторона прорабатывает сроки и формат встречи Совета Россия — НАТО.

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Николай Чигасов
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