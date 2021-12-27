Два украинских депутата сцепились за право проехать первым

В городе Бердянске на Украине два депутата устроили драку за право проехать первым. Водитель одной машины и пассажир другой сцепились после того, как не сумели выяснить правила дорожного движения словами. Конфликт, случившийся 25 декабря, закончился в больнице, передает полиция Запорожья.

«Вблизи торгового центра на улице Волонтеров города Бердянск между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге», — говорится в сообщении правоохранительных органов. Полицейские уточнили, что оба мужчины являются депутатами Бердянского городского и районного советов. Спорщики состоят в разных партиях.

В результате драки пострадавший мужчина обратился в больницу с травмами лица. По итогам инцидента украинская полиция возбудила дело по статье 125 Уголовного кодекса «Умышленное нанесение легкого вреда здоровью», однако юридическую трактовку событий определят однозначно после результатов судебно-медицинской экспертизы. Конфликт произошел вечером 25 декабря, в день католического Рождества.

Ранее в Бердянске хулиганы разрисовали красной краской автомобили с российскими номерами. Предположительно, так местные жители хотели показать, что украинский город-курорт — не место отдыха для россиян. Позже выяснилось, что машины принадлежат гражданам Украины.