На курорте Украины испортили автомобили с российскими номерами

На курорте Украины, в городе Бердянске, неизвестные разрисовали краской автомобили с российскими номерами. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 августа. Вандалы испортили два автомобиля, припаркованных возле одного из местных отелей. Неизвестные закрасили красной краской номерные знаки автомобилей и оставили на них надписи. По мнению портала, так местные жители могли показать что «Бердянск — не место для отдыха для российских автомобилистов».

При этом впоследствии выяснилось, что владельцы автомобилей являются гражданами Украины, один из них оказался жителем соседнего района. По факту инцидента местные правоохранители проводят разбирательство.

В июле в Киеве радикалы совершили нападение на магазин спортивной одежды Puma из-за сотрудничества бренда с украинским музыкантом Иваном Дорном, которого обвиняют в пророссийской позиции и называют «коллаборантом» из-за частых концертов в России. После погрома праворадикальные активисты оставили на полу магазина надписи «Спонсор сепаратистов», «Террористы», «Бизнес на крови».