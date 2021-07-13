Украинская рэперша отказалась сотрудничать с музыкантами из России

Украинская рэперша Alyona Alyona отказалась сотрудничать с музыкантами из России из-за нападок националистов. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

Артистку раскритиковали из-за дуэта с группой «Каста». В 2015 году коллектив выступил в Крыму вместе с хип-хоп-исполнителем Рем Дигга. Alyona Alyona объяснила, что участники «Касты» оппозиционно настроены к нынешней российской власти, однако в итоге решила окончательно отказаться от совместных работ с артистами из России, вне зависимости от их политических взглядов.

В прошлом году украинская певица Maruv пожаловалась на травлю из-за выступлений в России. Артистка опубликовала комментарии, в которых пользователи призывали ее не возвращаться в родную страну, называли мусором, желали смерти, а также предлагали «сидеть в Рашкостане и не рыпаться».

Полгода спустя другую украинскую певицу, участницу национального отбора на «Евровидение-2019» Киру Мазур затравили за пост на русском языке. В комментариях к оригинальному посту на русском подписчики обвинили артистку «в отсутствии проукраинских взглядов». Мазур удалила публикацию, однако позже написала новую, в которой объяснила свою позицию и заявила, что она за мир за всем мире.