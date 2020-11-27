Затравленная за русский язык украинская певица заявила о трещащей по швам родине

Украинскую певицу, участницу национального отбора на «Евровидение-2019» Киру Мазур затравили за пост на русском языке. Об этом она рассказала в Facebook, заявив о том, что ее родина трещит по швам.

В комментариях к оригинальному посту на русском подписчики обвинили артистку «в отсутствии проукраинских взглядов». Мазур удалила публикацию, однако позже написала новую, в которой объяснила свою позицию.

«Я разговариваю на четырех языках. И я за мир во всем мире», — заявила она в новом посте, написанном на украинском. Певица отметила, что нужно мотивировать людей и приучать к украинскому языку, а не насильно заставлять на нем разговаривать.

«В нашем "демократическом многонациональном и независимом государстве" гнобят уже все и всех. Поэтому и трещит оно по швам, чего враг и желает. И вместо того чтобы поддерживать друг друга, независимо, кто ты и на каком языке разговариваешь, мы просто друг друга уничтожаем», — написала Мазур.

Артистка также назвала русский язык частью украинской истории. Она подчеркнула, что оставляет за собой право писать и говорить на любом языке.

В августе украинская певица Анастасия Приходько пожаловалась на то, что ее затравили из-за участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» от России в 2009-м году.