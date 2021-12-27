Ракова высказалась о противниках вакцинации от коронавируса

Сложно понять тех, кто отказывается вакцинироваться против коронавируса. Так об антипрививочниках высказалась заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

По ее словам, понять сомнения людей можно было год назад, когда вакцина от COVID-19 только вошла в гражданский оборот и число привитых измерялось сотнями. Сейчас же, когда ясно, что вирус быстро мутирует и одна волна заболеваемости сменяет другую, а вакцина прошла все клинические испытания, противников вакцинации понять сложно, заявила Ракова.

Заммэра подчеркнула, что российская вакцина соответствует всем международных стандартам не только в России, но и за рубежом.

Ранее Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предписанием сообщать в прокуратуру о россиянах, участвующих в антипрививочных кампаниях. Согласно документу, подписанному главой ведомства Аллой Самойловой, особое внимание нужно уделять медикам, выступающим против прививок.