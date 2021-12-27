Российским регионам захотели упростить спасение планеты

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов захотел упростить для российских регионов участие в эксперименте по сокращению вредных выбросов ради спасения планеты. Об этом депутат рассказал в интервью «Парламентской газете».

Бурматов отметил, что ко второму чтению законопроекта внесет поправку о том, чтобы дать регионам право войти в эксперимент на основе постановления правительства, при этом не внося поправки в законодательство. Перед началом мероприятий регионы будут проходить комплексную оценку.

На данный момент начать изменения для достижения углеродной нейтральности готовы пять регионов страны. По словам зампреда, эксперимент поможет расширить использование «чистых» технологий, а также перестроить энергетическую и транспортную сферы, производство, сельское хозяйство и ЖКХ.

Эксперимент по ограничению вредных выбросов решили начать в Сахалинской области. К 2025 году в регионе планируют достичь углеродной нейтральности, переведя котельные и домовладения с угля на газ. В области также будут пользоваться возобновляемыми источниками энергии.