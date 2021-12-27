Канадский активист обратился к Путину

Канадский общественный деятель Крис Эльстон (Chris Elton) обратился к российскому президенту Владимиру Путину и поблагодарил его за отстаивание традиционных ценностей, пост опубликован в Twitter-аккаунте активиста.

По словам Эльтона, канадские средства массовой информации отказываются говорить об этом. «Я хочу выразить личную благодарность Путину, говорящему прямо о безумии гендерной идеологии», — сказал он.

Во время пресс-конференции Путин назвал мракобесием отсутствие отличий между женщиной и мужчиной. По его словам, люди имеют право не различать два пола, но должен существовать здравый смысл.

Глава государства считает, что борьба за права женщин и сексуальных меньшинств на Западе превращается в догматизм на грани абсурда, а в некоторых вопросах принимает чудовищные формы. Путин добавил, что борьба за равноправие оборачивается «расизмом наоборот».