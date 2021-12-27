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Ракова оценила эффект от розыгрышей для стимулирования вакцинации

Ракова: розыгрыши квартир в Москве не дали большого эффекта в стимулировании вакцинации

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Розыгрыши квартир в Москве для стимулирования вакцинации от COVID-19 не дали большого эффекта. Так эффект от мотивационных мер оценила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

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По ее словам, суперэффекта от розыгрышей квартир и машин власти столицы не видят. Также не сильно на темпы вакцинации от коронавируса среди пенсионеров влияют «Коробки здоровья» и выплаты в десять тысяч рублей, добавила заммэра.

Ракова рассказала, что увеличение заболеваемости коронавирусом, ввод новых ограничений и обязательная вакцинация для части жителей становятся причинами для роста темпов вакцинации от COVID-19.

Когда в начале ноября власти заговорили о введении обязательных ковид-паспортов на транспорте и общественных местах, в Москве темпы вакцинации выросли, ежедневно от COVID-19 прививались 35-40 тысяч человек.

В Москве среди привитых от коронавируса разыграли 10 квартир. Розыгрыш начался 18 октября и продлился пять недель. Мэр Сергей Собянин назвал такие меры «еще одним стимулом» для вакцинации.

По всей России с 1 сентября по 1 декабря 2021 года разыгрывались призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19. Всего определили тысячу победителей старше 18 лет, о них можно узнать на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.

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Анастасия Шейкина
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