Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сравнил важность вопроса о вступлении Украины в НАТО для Москвы и Киева. По его словам, этот вопрос имеет для России такое же значение, как и для самой Украины, а возможно, и большее, поскольку это связано с жизненными интересами РФ. Цитату приводит ТАСС.

Дипломат также прокомментировал сообщения о том, что члены альянса повышают боеготовность сил быстрого реагирования из-за наращивания российских войск у границы с Украиной.

«Они могут отреагировать быстро, если “противник”, в данном случае Россия, не знает о том, что они к чему-то готовы... Если об этом пресс-службы разных структур говорят, то это называется либо дезинформация, либо это “активные мероприятия”, чтобы здесь все занервничали, забегали и начали сами отдавать разного рода приказы», — считает Рябков.

24 декабря Bloomberg со ссылкой на компанию Jane's, которая специализируется на обороне и разведке, сообщило, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает туда военную технику. Компания ссылается на спутниковые снимки, на которых якобы видно, что с ноября к границе были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны, а также запечатлено небольшое количество военных. В компании считают, что Россия при необходимости сможет оперативно направить в регион подкрепление.