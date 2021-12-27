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Российский школьник в юбке выиграл конкурс и вызвал скандал

Пятиклассник в Екатеринбурге выиграл конкурс в костюме Красной Шапочки и вызвал скандал

Фото: Сергей Колясников / Facebook

В Свердловской области ученик пятого класса в костюме Красной Шапочки победил в новогоднем конкурсе и вызвал негодование общественности, пишет «E1.ru».

Снимок российского школьника в мини-юбке и на каблуках опубликовали на странице совета старшеклассников учебного заведения в социальной сети. Фотография сразу привлекла внимание пользователей.

Директор гимназии Светлана Расторгуева подтвердила информацию о том, что в учебном заведении конкурс выиграл мальчик. По ее словам, в предыдущие годы участники аналогичного состязания также могли выбирать любой наряд, в том числе и персонажа противоположного пола, однако возмущений это не вызывало. «Всю жизнь так было, что люди переодевались в разные костюмы. Я не знаю, что началось. Какие-то есть комментарии в социальных сетях, я их игнорирую», — ответила она на скандал в сети.

По словам руководителя, никаких запросов от прокуратуры и Следственного комитета пока не поступало. Снимок со страницы совета старшеклассников удалили, но его распространили другие аккаунты. Директор добавила, что это не связано с реакцией пользователей.

Ранее шотландский ученик пришел в школу в юбке в ответ на запрет носить шорты в жару.

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