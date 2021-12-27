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Советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову продлили арест

Мосгорсуд продлил арест обвиненному в госизмене Ивану Сафронову до 7 апреля 2022

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Московский городской суд продлил арест советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Об этом в понедельник, 27 декабря, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Срок содержания Сафронова под стражей продлен до 7 апреля 2022 года.

Сафронову вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО. По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке.

16 декабря сообщалось, что в ФСБ собираются ограничить срок ознакомления с делом для адвокатов Сафронова.

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Владимир Седов
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