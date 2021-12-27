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Соседка рассказала об убитой в Красноярском крае семье из четырех человек

Соседка убитой в Канске женщины: муж ее бил, детям тоже перепадало

Фото: СК РФ

В семье, все четверо членов которой были найдены мертвыми в городе Канске Красноярского края, были проблемы. Об этом рассказала соседка убитых, передает KP.RU.

«Она [жена] сбежала от него [мужа] с детьми в один прекрасный момент, видеться им не разрешала после всего. Он ее раньше бил сильно, она долго терпела. Детей, насколько знаю, сильно не трогал, но им тоже перепадало», — поделилась соседка семьи.

Женщина добавила, что после ухода от мужа у россиянки все стало хорошо, она собиралась выходить замуж. По словам соседки, до начала бракоразводного процесса у родителей младшая дочь иногда выходила из квартиры заплаканной и подавленной, но синяков у нее на лице не было.

О том, что семью из четырех человек обнаружили убитой в Красноярском крае, стало известно в понедельник, 27 декабря. По предварительным данным, причиной расправы мог стать бракоразводный процесс. Мужчина мог убить жену и детей, а затем свести счеты с жизнью.

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Анастасия Шейкина
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