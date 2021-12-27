Стало известно о желании «Спартака» заполучить футболиста «Ромы»

Футболист «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в московском «Спартаке». О желании красно-белых заполучить футболиста сообщает Tuttomercatoweb.com.

Как стало известно источнику, римляне не планируют продлевать с игроком контракт, который рассчитан до лета 2022 года. Вести переговоры с другими клубами Мхитарян может с февраля. Возможность присоединиться к новой команде армянин получит после окончания соглашения с «Ромой» в качестве свободного агента.

В конце ноября сообщалось об интересе к Мхитаряну со стороны «Краснодара». Уточнялось, что атакующий полузащитник отверг предложение российского клуба.

Мхитарян в нынешнем сезоне провел за «Рому» 23 матча во всех турнирах. Игрок забил два мяча и сделал пять голевых передач.