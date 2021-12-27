Украина испытает «Штурм-СМ» в 2022 году

Государственное Киевское конструкторское бюро (ГККБ) «Луч» планирует завершить государственные испытания самоходного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-СМ» в 2022 году. Об этом глава украинского предприятия Олег Коростелев сообщил в интервью Defence Express.

«"Штурм-СМ" успешно прошел предварительные испытания. И все что сейчас нужно — завершить государственные испытания. Как мне известно, Минобороны Украины внесло эту работу в государственный оборонный заказ на 2022 год. В то же время хорошо известно, что сейчас включение в ГОЗ предусматривает довольно долгий процесс согласования. Однако мы надеемся, что в следующем году "Штурм-СМ" завершит государственные испытания», — сообщил глава ГККБ «Луч».

В публикации отмечают, что испытания комплекса «Штурм-СМ» начались в 2020 году. Украинская разработка основана на советском комплексе «Штурм-С». Модернизированная машина получила новый прицельный комплекс, боеприпас с тандемной боевой частью и модернизированную систему управления огнем.

Ранее генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Валерий Кашин рассказал о модернизации ракеты самоходного ПТРК «Хризантема». Боеприпас адаптируют для использования в составе вооружения вертолетов.

В ноябре военный эксперт Виктор Мураховский подчеркнул, что комплекс «Хризантема-С» является самым совершенным российским ПТРК. Он отметил, что боеприпасы комплекса обеспечивают поражение современных танков.