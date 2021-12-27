Девушка осталась с распухшей головой после процедуры в салоне красоты

Девушка осталась с распухшей головой после сеанса ламинирования бровей, проведенного мастером в салоне красоты. На вирусную историю пострадавшей в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

В одном из своих постов 18-летняя пользовательница соцсети Милли Бакнолл (Millie Bucknall) показала фотографии, сделанные до и после процедуры. На последних кадрах видно, что правая часть лица героини материала сильно опухла, а вокруг ее правого глаза образовались отек и волдыри. Блогерша объяснила, что аллергическая реакция возникла в результате реакции ее кожи на косметическое средство, которое применял мастер для ламинирования бровей.

«Делайте тест на выявление аллергии за 24 часа до процедуры. И убедитесь, что у косметолога имеются все необходимые сертификаты», — подписала ролик Бакнолл.

Публикация стала вирусной и набрала около 600 тысяч просмотров. Подписчики поддержали блогершу в комментариях. «Боже, я надеюсь, с тобой уже все в порядке. От одного просмотра этого видео у меня задергался глаз», «Все салоны обязаны проводить тест на аллергию. Подавай в суд», «Бедная, будь осторожнее в следующий раз», — писали они.

В ноябре жительница Англии сходила на окрашивание бровей в салон красоты и едва не умерла от страшных последствий. Спустя несколько часов после процедуры ее лицо покраснело и начало зудеть. Женщина попала в больницу, где ей вкололи препарат экстренной помощи при анафилактических реакциях и отпустили домой. На следующее утро лицо и язык англичанки сильно опухли, и она снова поехала к доктору. Врач заявил, что отек был настолько сильным, что она могла задохнуться во сне и умереть.