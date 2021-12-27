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Швейцария заявила о готовности принять встречу Совета Россия-НАТО

МИД Швейцарии сообщил, что готов принять заседание Совет Россия-НАТО, если потребуется

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария заявила о готовности принять у себя заседание Совета Россия-НАТО, проведение которого запланировано на 12 января, если это потребуется. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Пьер-Ален Эльтшингер.

«Швейцария готова предложить свои посреднические услуги, когда это полезно и желанно. Это включает в себя проведение или содействие проведению конференций или встреч», — заявил представитель ведомства в ответ на вопрос о вероятности проведения встречи Совета в Швейцарии. В МИД добавили, что из соображений конфиденциальности не могут предоставить дополнительную информацию.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия-НАТО 12 января. Сообщалось, что на данный момент эта инициатива обсуждается с Москвой. Также отмечалось, что в тот же день пройдет заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО.

24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает приглашение принять участие в заседании Совета Россия — НАТО. Дипломат напомнила, что деятельность российского представительства при альянсе была приостановлена, а все российские дипломаты и сотрудники аппарата главного военного представителя вернулись на родину. Захарова отметила, с форматом, модальностями и сроками возможной встречи придется определяться с учетом этих обстоятельств.

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Валентина Шварцман
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