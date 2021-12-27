Пассажирам самолета перечислили вопросы-табу к бортпроводникам

Британский бортпроводник Дэн Эйр (Dan Air) перечислил самые раздражающие вопросы пассажиров к членам экипажа воздушного судна. Его слова приводит Express.

Так, бортпроводники ненавидят, когда пассажиры спрашивают их о точном месте, которое сейчас пролетает самолет. Кроме того, членов экипажа раздражают вопросы о дополнительной порции еды, возможности пересесть в бизнес-класс или просьбы постоять в проходе.

Отмечалось, что любые шутки и вопросы о взрывных устройствах на борту являются табу. «Вам кажется, кто же настолько глуп, чтобы говорить о бомбе в самолете? На самом деле, это происходит намного чаще, чем вы думаете. Это не только вызовет проблемы с попутчиками и членами экипажа — за такое можно сесть в тюрьму», — предупредил бортпроводник.

Также, по словам Эйра, членов экипажа не стоит просить поднять чемодан на багажную полку, так как это не является их обязанностью, а также убеждать их, что на предыдущем рейсе пассажирам позволялось игнорировать какие-то правила.

«Больше всего я ненавижу слова "ты просто официант в самолете". К счастью, сегодня полеты проходят намного безопаснее, чем раньше, поэтому наши навыки первой неотложной помощи выделяются меньше, но это не значит, что они не используются», — заявил бортпроводник.

Ранее в декабре этот же бортпроводник назвал самые нервирующие действия пассажиров на борту самолета. Например, он предупредил, что во время полета туристам следует избегать использования без крайней необходимости кнопки вызова персонала.