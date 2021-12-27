В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Перебои начались около 20:05 по московскому времени. 45 процентов пользователей сообщили о проблемах в работе приложения, 37 процентов пожаловались на трудности при отправке сообщений. Еще 19 процентов заявили о неполадках с подключением к серверу.

Со сбоем столкнулись жители крупных городов России — Москвы и Санкт-Петербурга. Также о неполадках заявили пользователи из Украины.

Ранее сообщалось, что в работе видеохостинга YouTube в США произошел сбой. Неполадки в работе сервиса были зафиксированы около 1.00 по московскому времени. Большинство американских пользователей пожаловались на проблемы с просмотром видео.