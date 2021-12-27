Мать Тепляковой прокомментировала призыв приостановить обучение дочери в МГУ

Мать девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Алисы Тепляковой заявила, что готова бороться за права дочери всеми возможными способами. Таким образом она прокомментировала призыв члена СПЧ Александра Асмолова приостановить обучение ребенка в университете, сообщает News.ru.

«Законодательно мы остаемся в правовом поле. Мы защищаем интересы ребенка всеми доступными нам способами», — сказала мать девочки.

Ранее член СПЧ Александр Асмолов призвал приостановить обучение Тепляковой в МГУ. Асмолов назвал обучение девочки в вузе опасным социально-психологическим экспериментом и обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с девятилетней россиянкой. Также он попросил обратить внимание на историю с Тепляковой уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову.

В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что эксперимент над Алисой может повлечь за собой разрыв личностного и интеллектуального развития, который навредит психическому здоровью ребенка.