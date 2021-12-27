Тренер клуба РПЛ оценил вероятность трансфера Кокорина

На данный момент вопрос о переходе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в «Сочи» неактуален. Об этом Sport24 рассказал главный тренер команды Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимир Федотов.

Он также затруднился ответить на вопрос, смог бы форвард помочь команде. «Непонятно, в каком он находится состоянии, включая психологию. На данный момент мы не можем правильно оценить степень его готовности», — заявил Федотов, оценивая вероятность трансфера.

При этом специалист подчеркнул, что Кокорин здорово играл за «Сочи» и отлично влился в коллектив. «Мы следим за ним, радуемся хорошим новостям от него и огорчаемся, что пока он почти не выходит на поле», — добавил тренер.

Кокорин выступал за «Сочи» в сезоне-2019/2020. Форвард провел в составе команды десять матчей в РПЛ, в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи.