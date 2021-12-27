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В Москве нашли квартиру за полтора миллиарда рублей

Barnes International: самая дорогая вторичная квартира в Москве стоит 1,5 миллиарда рублей

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Цена квадратного метра вторичного жилья в Москве доходит до трех миллионов рублей, а самая дорогая готовая квартира в городе стоит 1,5 миллиарда рублей, следует из материалов агентства Barnes International Moscow, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным риелторов, в полтора миллиарда оценили 1000-метровый пентхаус в Пресненском районе, лишь недавно выставленный на продажу. На втором месте по величине ценника — многокомнатная квартира в районе Якиманка (площадью 500 квадратных метров). За нее собственник просит 1,1 миллиарда рублей.

Третье место — у многокомнатной квартиры, которую нашли в Хамовниках. Лот площадью 360 квадратных метров оценивается в один миллиард рублей. На четвертом месте расположилась многокомнатная квартира площадью свыше 600 квадратных метров в Пресненском районе. Ее стоимость — 960 миллионов рублей. Замыкает топ-5 квартира за 812 миллионов рублей, площадью 350 квадратных метров (также расположена в Хамовниках).

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«Спрос на подобные лоты в 2022 будет стабильным, — прогнозируют эксперты, — несмотря на планы застройщиков вывести на рынок новые проекты класса “люкс”. Их выход был отложен на неопределенный срок».

Ранее аналитики заявили, что темпы роста цен на вторичное жилье в Москве замедляются, в начале 2022 года вероятно наступление стагнации и даже небольшой откат стоимости недвижимости назад — рынок сильно перегрет.

Нина Ташевская
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